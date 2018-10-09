Deniz Feneri kara kıtaya ışık saçıyor

Deniz Feneri
Derneği, 'Afrika Katarakt Projesi' geliştirdi. Proje kapsamında Tanzanya'nın Mkuranga bölgesinde sıcak hava, beslenme ve iklim koşulları nedeniyle görme yetisini kaybeden 500 kişi ameliyat edildi. Deniz Feneri Derneği Genel Sekreteri Coşkun Yıldız, Tanzanya'daki faaliyetlere 2017'de başladıklarını hatırlatarak, "Çok daha fazla hastaya, çok daha hızlı bir şekilde ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Mkuranga Belediye Başkanı Hassan Sanga da "Bölgemizde 10 bine yakın kişi katarakt problemi yaşıyor. Deniz Feneri'nden aldığımız destek bizim için hayati önem taşıyor. Hayırsever Türk halkına ve Başkan Erdoğan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.