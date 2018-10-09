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ek tercihler ne zaman başlayacak? 2018 işlemleri ve lar listesi

tarafından tercih sonuçlarının açıklanması neticesinde kontenjanlara yerleştirmeler yapıldı. Herhangi bir kontenjana yerleşemeyen adaylar ise ek tercihler ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Binlerce aday, ÖSYM'nin işlemlerini ne zaman başlatacağını merak ediyor. Peki, 2018 DGS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM ek tercih ve lar hakkında merak edilen tüm detaylar

Giriş Tarihi: 9.10.2018 11:24 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 11:25
DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2018 DGS ek tercih işlemleri ve boş kontenjanlar listesi

Herhangi bir kontenjana yerleşemeyen ve boşta kalan binlerce öğrenci, ek tercih işlemlerini ve sayısını merak ediyor. Adaylar, konuyla ilgili olarak 'den açıklama beklerken leri ne zaman başlayacak? sorusuna da yanıt arıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde ek tercih sürecine ilişkin bilgileri derlerken DGS boş kontenjan sayısını da tablo halinde verdik.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018 Dikey Geçiş Sınavı'nda ek tercih sürecine geçildi. Adayların gözü kulağı ÖSYM'nin konu ile ilgili yapacağı açıklamada. ÖSYM, DGS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağı konusunda net bir bilgi paylaşmadı; ancak geçtiğimiz sınavlar ve ek tercih işlemlerinin başlama tarihi göz önüne alındığında bir tarih ön görmemiz mümkün.

Geçtiğimiz yıl 2 Ekim tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçları akabinde ek yerleştirme süreci 25 Ekim tarihinde başlamıştı. Bu sene için de ek tercih işlemlerinin 12 Ekim tarihinde başlayacağını varsayabiliriz; ancak belirttiğimiz gibi bu tamamen bir ön görüdür.

DGS BOŞ KONTENJANLAR SAYISI

DGS 2018'e ilişkin sayısal bilgiler, en küçük ve en büyük puanlar ÖSYM tarafından duyuruldu. İşte DGS boş kontenjan sayısı...

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