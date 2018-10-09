DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2018 DGS ek tercih işlemleri ve boş kontenjanlar listesi

Herhangi bir kontenjana yerleşemeyen ve boşta kalan binlerce öğrenci, DGS ek tercih işlemlerini ve boş kontenjan sayısını merak ediyor. Adaylar, konuyla ilgili olarak ÖSYM'den açıklama beklerken DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? sorusuna da yanıt arıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde Dikey Geçiş Sınavı ek tercih sürecine ilişkin bilgileri derlerken DGS boş kontenjan sayısını da tablo halinde verdik.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018 Dikey Geçiş Sınavı'nda ek tercih sürecine geçildi. Adayların gözü kulağı ÖSYM'nin konu ile ilgili yapacağı açıklamada. ÖSYM, DGS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağı konusunda net bir bilgi paylaşmadı; ancak geçtiğimiz sınavlar ve ek tercih işlemlerinin başlama tarihi göz önüne alındığında bir tarih ön görmemiz mümkün.

Geçtiğimiz yıl 2 Ekim tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçları akabinde ek yerleştirme süreci 25 Ekim tarihinde başlamıştı. Bu sene için de ek tercih işlemlerinin 12 Ekim tarihinde başlayacağını varsayabiliriz; ancak belirttiğimiz gibi bu tamamen bir ön görüdür.

DGS BOŞ KONTENJANLAR SAYISI

DGS 2018'e ilişkin sayısal bilgiler, en küçük ve en büyük puanlar ÖSYM tarafından duyuruldu. İşte DGS boş kontenjan sayısı...