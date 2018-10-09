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'te uçak düştü

'in ilçesinde ilaçlama yapan tek kişilik uçak, motor arızası sonrası zeytinlik araziye düştü. Önce elektrik tellerine takılıp daha sonra düşen uçağın pilotu dan yara almadan kurtuldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 10:30
Edremit'te uçak düştü

Edinilen bilgiye göre, 'in Dereli Mahallesi Kozyatağı mevkisinde saat 09.40 sıralarında zeytin ilaçlaması yapan uçak, motor arızası nedeniyle önce elektrik tellerine çarpıp ardından da zeytinlik araziye düştü. Tek kişilik uçağın pilotu Rıfat Kamil Koçman, dan yara almadan kurtuldu.

PİLOTUN DURUMU İYİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Uçağın pilotu sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından hastaneye götürülürken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Edremit'te uçak düştü
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