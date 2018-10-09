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ne zaman yapılacak? 2018 MTSKS-4 ehliyet sınav tarihi

Ekim ayının gelmesi ile beraber ne zaman yapılacak? sorusu da sürücü adayları tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Trafiğe çıkmadan önce son ve en önemli adım olan ehliyet sınavı, büyük önem arz etmektedir. Bilindiği gibi, 2018 Ekim ayı içerisinde MTSKS-4 sınavı bu ay içerisinde düzenlenecek. Peki, ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? İşte 'in paylaştığı bilgiler eşliğinde ehliyet sınav tarihleri

Giriş Tarihi: 9.10.2018 10:44
Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? MEB 2018 MTSKS-4 ehliyet sınav tarihi

Yüz binlerce sürücü adayının merak ettiği en önemli soru olarak ne zaman yapılacak? sorusu öne çıkıyor. sürücü adaylarının kafasındaki soru işaretlerini gidermek için ehliyet sınav tarihlerini duyurdu. Peki, 2018 ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? İşte ehliyet sınavı hakkında merak edilen bütün bilgiler!

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

Sürücü adayları, 2018 yılında yapılacak ehliyet sınavları tarihlerini merak ederken biz de sizler için derlediğimiz haberimizde bu soruya yanıt aradık. Haberimizin ilerleyen sayfalarında tarihleri görebilir ve sınav sonuçları hakkında da bilgi edinebilirsiniz.

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Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? MEB 2018 MTSKS-4 ehliyet sınav tarihi
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