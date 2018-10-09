Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? MEB 2018 MTSKS-4 ehliyet sınav tarihi

Yüz binlerce sürücü adayının merak ettiği en önemli soru olarak ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? sorusu öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı sürücü adaylarının kafasındaki soru işaretlerini gidermek için ehliyet sınav tarihlerini duyurdu. Peki, 2018 ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? İşte ehliyet sınavı hakkında merak edilen bütün bilgiler!

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

Sürücü adayları, 2018 yılında yapılacak ehliyet sınavları tarihlerini merak ederken biz de sizler için derlediğimiz haberimizde bu soruya yanıt aradık. Haberimizin ilerleyen sayfalarında tarihleri görebilir ve sınav sonuçları hakkında da bilgi edinebilirsiniz.