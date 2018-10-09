Eski İBB Zabıta Daire Başkanı hakkında hapis istemi

Kartal'da zabıta memurunu darp ettiği gerekçesi ile görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hakkında, "Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama " suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Zabıta Daire Başkanı'ndan bayıltan dayak!

NASIL OLMUŞTU?

Eski İBB Zabıta Dairesi Başkanı Tayfun Karali'nin, Kartal'daki Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü bahçesinde zabıta memuru Kenan Fidan'a arkadaşlarının önünde bağırdığı ve sonra da tokat attığı kamera görüntülerine yansımıştı. Olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, zabıta memuruna şiddet uyguladığı gerekçesiyle Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını bildirmişti.