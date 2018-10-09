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Eski İBB Zabıta Daire Başkanı hakkında hapis istemi

Bir zabıta memuruna şiddet uyguladığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırılarak hakkında soruşturma başlatılan eski İBB Zabıta Daire Başkanı hakkında, 1,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görevli bir zabıta memuruna şiddet uyguladığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan ve hakkında soruşturma başlatılan İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hakkında, "kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

AJANSLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 17:05 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 17:24
Eski İBB Zabıta Daire Başkanı hakkında hapis istemi

Kartal'da zabıta memurunu darp ettiği gerekçesi ile görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı hakkında, "Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama " suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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NASIL OLMUŞTU?

Eski İBB Zabıta Dairesi Başkanı Tayfun Karali'nin, Kartal'daki Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü bahçesinde zabıta memuru Kenan Fidan'a arkadaşlarının önünde bağırdığı ve sonra da tokat attığı kamera görüntülerine yansımıştı. Olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, zabıta memuruna şiddet uyguladığı gerekçesiyle Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

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Eski İBB Zabıta Daire Başkanı hakkında hapis istemi
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