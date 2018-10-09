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Evinde ölü bulunan yardımcı doçent için üniversitede tören

Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Beril Dönmez (37), dün yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Fakültede bu sabah düzenlenen törende, Dönmez'in tabutunun üzerine cübbesi örtülürken, öğretim görevlisi arkadaşları, gözyaşı döktü. Kalp krizi geçirdiği sanılan Dönmez'in kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunun açıklanmasıyla belli olacak.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 12:08 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 12:16
Evinde ölü bulunan yardımcı doçent için üniversitede tören

Kent merkezindeki Çiftlikköy Mahallesi, 3225 Sokak'ta bulunan Viport 2 Sitesi, B Blok 1'inci kattaki evinde yalnız yaşayan Yrd. Doç. Dr. Beril Dönmez'den haber alamayan öğretim görevlisi arkadaşları, polise haber verdi.

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Evinde ölü bulunan yardımcı doçent için üniversitede tören
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