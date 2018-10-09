Evinde ölü bulunan yardımcı doçent için üniversitede tören
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Beril Dönmez (37), dün yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Fakültede bu sabah düzenlenen törende, Dönmez'in tabutunun üzerine cübbesi örtülürken, öğretim görevlisi arkadaşları, gözyaşı döktü. Kalp krizi geçirdiği sanılan Dönmez'in kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunun açıklanmasıyla belli olacak.
Giriş Tarihi: 9.10.2018 12:08Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 12:16
Kent merkezindeki Çiftlikköy Mahallesi, 3225 Sokak'ta bulunan Viport 2 Sitesi, B Blok 1'inci kattaki evinde yalnız yaşayan Yrd. Doç. Dr. Beril Dönmez'den haber alamayan öğretim görevlisi arkadaşları, polise haber verdi.