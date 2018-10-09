Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Galata Köprüsü'nde bakım çalışması

'nde bakım çalışması

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 12:12

İSTANBUL (AA) - Yeni bakım çalışması dolayısıyla 02.30-03.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

(İBB) ekipleri tarafından Yeni Galata Köprüsü'nde bakım çalışması gerçekleştirildi.

Bakım çalışmaları nedeniyle 02.30-03.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılan köprü, deniz trafiğine açıldı.

00.30-04.30, Haliç Metro Köprüsü de 02.30-03.30 saatlerinde deniz trafiğine açık olması nedeniyle araç ve yaya trafiğinin üzerinden yapılması gerektiği bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galata Köprüsü'nde bakım çalışması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN