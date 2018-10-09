İSTANBUL (AA) - Yeni Galata Köprüsü bakım çalışması dolayısıyla 02.30-03.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından Yeni Galata Köprüsü'nde bakım çalışması gerçekleştirildi.

Bakım çalışmaları nedeniyle 02.30-03.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılan köprü, deniz trafiğine açıldı.

Atatürk Köprüsü 00.30-04.30, Haliç Metro Köprüsü de 02.30-03.30 saatlerinde deniz trafiğine açık olması nedeniyle araç ve yaya trafiğinin Haliç Köprüsü üzerinden yapılması gerektiği bildirildi.