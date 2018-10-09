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Hırsızı sırtından vuran muhtar cinayetten yargılanacak

'da, mahalle kooperatifine ait marketi soyan Adem A’yı (30) arkasından ateş ederek öldüren muhtar Feridun Ç’ye (65) eylemi ‘meşru müdafaa ve zorunluluk hali’ sınırında yer aldığı gerekçesi ile ceza verilmedi. Yargıtay sanığın eyleminin ‘adam öldürmek’ olduğuna hükmederek kararı bozdu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 12:00
Hırsızı sırtından vuran muhtar cinayetten yargılanacak
Olay 30 Nisan 2014 tarihinde 'nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Mahalle kooperatifine ait marketten sigara çalan 3 kişinin bindiği otomobilin önü, marketin alarmının çalması üzerine sokağa çıkanlar tarafından kesildi. Sürücü, yola devam ederken, mahalle muhtarı Feridun Ç, aracın arkasından rastgele ateş etti. Şüphelilerden Adem A, vurularak hayatını kaybetti.

Olayın ardından tutuklanan, daha sonra kefaletle tahliye edilen Feridun Ç, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanık, savunmasında, "Silahımla otomobilin arkasından rastgele ateş ettim. Öldürmek amacıyla ateş etmedim. Meşru müdafaa kapsamında olay gerçekleşti" dedi. Feridun Ç'ye eylemi 'meşru müdafaa ve zorunluluk hali' sınırında yer aldığı gerekçesiyle ceza verilmedi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, söz konusu eylemde 'meşru müdafaa ve zorunluluk hali' bulunmadığı, sanığın 'adam öldürmek' suçundan yargılanması gerektiğine hükmederek kararı bozdu. Sanık, bunun üzerine aynı mahkemede tekrar hakim karşısına çıktı. Sanığın avukatı, olayda 'meşru müdafaa' hali bulunduğunu, mahkemenin eski kararında ısrar etmesi gerektiğini söyledi. Duruşma ertelendi.
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Hırsızı sırtından vuran muhtar cinayetten yargılanacak
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