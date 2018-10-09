Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları... - İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı başvuru sonuçları nihai liste sorgulama sayfası 2018

Binlerce kişinin takip ettiği Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde Devlet Personel Başkanlığı'nın duyurduğu Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı son derece büyük ilgi görmüş ve adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleşmişti. 5 bin 298 vatandaşın personel olarak istihdam edileceği ilan, en az ilkokul mezunu olmak üzere engelli ve eski hükümlüleri de kapsamakla beraber iki kademeli gerçekleşecek. Sağlık Bakanlığı personel alımının ilk kademesi olan, başvuru sonuçları nihai listesi açıklandı. İstanbul ve Ankara olarak iki farklı liste şeklinde açıklanan başvuru sonuçları sonrasında adayların önünde kura sonuçlarını beklemek kalıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2018!

Sağlık Bakanlığı tarafından İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecek. Her aday, ilan edilen kadrolardan bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapacak.

Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, İş – Kur tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.

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