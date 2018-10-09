Karanlıktan irfana sonsuz yol

Türk İslam düşüncesinin en önemli isimlerinin yaşadığı hissiyatı anlamak, manevi yolculuklarını müzikle aktarabilmek amacıyla kaydedilen albüm sanatseverlerle buluşuyor. İranlı sanatçı Mahsa Vahdat ile Türk müzisyen Coşkun Karademir'in Norveç'in başkenti Oslo'da dağların zirvesindeki bir tarihi müzede zifiri karanlık kapalı bir alanda hazırlanan albüm, Mevlana Celaleddin ile Yunus Emre'nin manevi yolculuklarını anlamak amacıyla özel bir konseptle hazırlandı. Emanuel Vigeland müzesinde kaydedilen albüm, müzik dünyasında yoğun ilgiyle karşılandı. Avrupa'da müzik otoriteleri tarafından yılın albümü kabul edilen 'Endless Path' Türkiye
'de ilk kez bu akşam CRR'de dinleyiciyle buluşyor.