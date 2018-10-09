Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Karanlıktan irfana sonsuz yol

Karanlıktan irfana sonsuz yol

ZEYNEL YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018
Karanlıktan irfana sonsuz yol
Türk İslam düşüncesinin en önemli isimlerinin yaşadığı hissiyatı anlamak, manevi yolculuklarını müzikle aktarabilmek amacıyla kaydedilen albüm sanatseverlerle buluşuyor. İranlı sanatçı Mahsa Vahdat ile Türk müzisyen Coşkun Karademir'in Norveç'in başkenti Oslo'da dağların zirvesindeki bir tarihi müzede zifiri karanlık kapalı bir alanda hazırlanan albüm, Mevlana Celaleddin ile Yunus Emre'nin manevi yolculuklarını anlamak amacıyla özel bir konseptle hazırlandı. Emanuel Vigeland müzesinde kaydedilen albüm, müzik dünyasında yoğun ilgiyle karşılandı. Avrupa'da müzik otoriteleri tarafından yılın albümü kabul edilen 'Endless Path' 'de ilk kez bu akşam CRR'de dinleyiciyle buluşyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karanlıktan irfana sonsuz yol
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN