Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İşte son hava duırumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in dağlık kesimleri (Toroslar mevkisi), İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı iAntalyalya'nın batısının ve Muğla'nın iç kesimleri, Sinop, Ardahan, Erzurum, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın is genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.





Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 22

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 26

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer sağanak yağışlı 30

Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yer yer sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 28