Minibüsteki maganda kendini böyle savundu: Alkollüydüm

Bozkurt, 30 Ağustos günü bindiği Mamak dolmuşunda bir erkek yolcunun ölüm tehdidi, ağır küfürleri ve darp girişimine maruz kalmıştı. Bozkurt, yaşadığı anları cep telefonuna kaydederek sosyal medyada paylaşınca büyük tepki yaratmıştı. Olayla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Savcısı Ayhan Ay, soruşturma başlatmıştı.

SEVGİLİSİNİN TAKİBİ İLE YAKALANDI

Sürdürülen soruşturma kapsamında firari durumda olan İzzet Atılkan, emniyetin özel bir çalışması ile yakalandı. Cezaevi firarisi olduğu için hakkında arama kararları bulunan Atılkan'ı yakalamak için polisler bayan arkadaşı Z.H.'yı takibe aldı. 5 Ekim'de yakalanan Atılkan, emniyet ve savcılıktaki sorgusunda olayı özetle şöyle anlattı :

CEZAEVİ FİRARİSİYİM

"Karışmış olduğum çeşitli suçlardan hakkımda adli işlem yapıldı. Bu suçlardan 2 defa cezaevine girdim ve en son yatmakta olduğum Sincan Açık Cezaevinden yaklaşık 4 ay önce izne çıktım ve geri dönmedim. Cezaevi firarisi konumuna düştüm. Alkol ve uyuşturucu kullanırım.

YER VERMESİ İÇİN UYARDIM

30 Ağustos günü ben ve yanımdaki bayan arkadaşım Z.H. minibüsün içerisinde ayakta duruyorduk. Minibüse yaşlı bir teyze ve torunu bindi. Koltuklarda oturan 30 yaşlarında olan bayana yaşlı teyzeye ve torununa yer vermesi için bir iki defa seslendim fakat bu bayanın kulaklarında kulaklık olması nedeni ile beni duymadı. Ben de kendisinin beni duyması için oturduğu yerde bacağının diz kısmına parmaklarım ile dokunarak izah ettim.

BANA SAPIK DEMESİ ZORUMA GİTTİ

Bayan şahıs 'bana dokunamazsın, sen beni taciz edemezsin, sapık mısın sen' diye bağırmaya başladı. Kendisini susması için ikaz etmeme rağmen susmayarak bana hakaretlere devam etmesi üzerine benim zoruma gitti. Minibüse binmeden önce alkol almıştım. Alkolün etkisi ile ben de kendisine bir anda hakaret ve küfür etmeye başladım.

PİŞMANIM

Yapmış olduğum bu hakaret ve küfürlerden dolayı pişman oldum. Ama bayanın böyle bir olay yapması ve benim de tepki olarak hakaret ve küfür etmem üzerine olayın daha büyümemesi için yanımda olan bulunan Z.H. ile birlikte araçtan aşağıya indim ve ayrıldım. Ertesi gün görüntüleri izledikten sonra yapmış olduğumdan dolayı çok pişman oldum. (Görüntülerde Allah'a ve polislere küfür ettiğiniz görünmektedir. Bunlarla ilgili beyanınız nedir? sorusu üzerine) Alkolün etkisi ile yaptığım bir davranıştır. Kimse benim saklanmama yardım etmedi. Çevrem cezaevi firarisi olduğumu bilmiyordu"

İzzet Atılkan, savcılık sorgusunun ardından hakaret suçundan tutuklamaya sevk edildi. Ancak Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, atılı suçun kanunda öngörülen ceza miktarı dikkate alındığından şüpheli hakkında tutuklama tedbiri yerine adli kontrol uygulanmasının yeterli olacağına karar verdi. Ancak Atılkan, daha önce işlediği suçlarından tutuklandı.(Hürriyet)