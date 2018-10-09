Obruğa düşen tilki için operasyon

Konya
'nın
Karapınar ilçesinde yaklaşık 30 metre derinliğindeki obruk içine düşen tilki, AFAD
, Orman Bölge Müdürlüğü ve Karapınar Belediyesi ekiplerinin yaklaşık 3 saattir devam eden çalışmalarıyla kurtarılmaya çalışılıyor. Ekipler, vinç yardımıyla obruk içindeki tilkiye ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmalarında sonuç alınamadı. Bunun üzerine obruğa halatlarla özel kapan indiren ekipler, yiyeceklerle besledikleri ve dar bir alanda sıkışan tilkinin kapana girmesini bekliyor.