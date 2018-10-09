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Obruğa düşen tilki için operasyon

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Obruğa düşen tilki için operasyon
'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 30 metre derinliğindeki obruk içine düşen tilki, , Orman Bölge Müdürlüğü ve Karapınar Belediyesi ekiplerinin yaklaşık 3 saattir devam eden çalışmalarıyla kurtarılmaya çalışılıyor. Ekipler, vinç yardımıyla obruk içindeki tilkiye ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmalarında sonuç alınamadı. Bunun üzerine obruğa halatlarla özel kapan indiren ekipler, yiyeceklerle besledikleri ve dar bir alanda sıkışan tilkinin kapana girmesini bekliyor.
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Obruğa düşen tilki için operasyon
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