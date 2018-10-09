Önce kızlarını sonra böbreklerini verdiler

BÖBREK NAKLİ BEKLİYORDU

İzmir'de yaşayan kayınvalide Meliha Arkun, 23 yıllık damadı Birol Bütün'e, kayınpeder İlhan Tarcan ise 12 yıllık damadı Bekir Nizel'e böbreklerini vererek sağlıklarına kavuşmalarını sağladı. Seferihisar'da yaşayan 48 yaşında emekli 2 çocuk babası Bütün'e 10 yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde genetik bir hastalık olan polikistik böbrek yetmezliği tanısı kondu. Diyaliz tedavisi olmadan ilaçlarla hayatını devam ettiren Bütün, bir yıl önce böbrek nakli olmak için başvurdu.