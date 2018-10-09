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Önce kızlarını sonra böbreklerini verdiler

'de böbrek yetmezliği teşhisi konulan damatlar, kayınpeder ve kayınvalideden nakledilen böbreklerle sağlıklarına kavuştu. Kayınvalidesinin böbreği nakledilen Birol Bütün: "Bunu anlatacak bir kelime yok, kayınvalidem sayesinde yeniden doğmuş gibi oldum"

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 10:11 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 10:15
Önce kızlarını sonra böbreklerini verdiler

BÖBREK NAKLİ BEKLİYORDU

'de yaşayan kayınvalide Meliha Arkun, 23 yıllık damadı Birol Bütün'e, kayınpeder İlhan Tarcan ise 12 yıllık damadı Bekir Nizel'e böbreklerini vererek sağlıklarına kavuşmalarını sağladı. Seferihisar'da yaşayan 48 yaşında emekli 2 çocuk babası Bütün'e 10 yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde genetik bir hastalık olan polikistik böbrek yetmezliği tanısı kondu. Diyaliz tedavisi olmadan ilaçlarla hayatını devam ettiren Bütün, bir yıl önce böbrek nakli olmak için başvurdu.

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Önce kızlarını sonra böbreklerini verdiler
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