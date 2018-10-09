Serap'ın derdi boyundan büyük

Yakutiye ilçesindeki Rabiahatun Mahallesi'nde yaşayan 49 yaşındaki Yadigar Demir'in 3'ü engelli 6 çocuğundan biri olan 20 yaşındaki Serap Demir, hem 2 metrelik boyu hem de çift cinsiyetlilik olarak bilinen Hermafrodit hastalığı nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

YARDIM ÇAĞRISI YAPTI

Maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamayan ve ailevi sorunlar nedeniyle de zor günler geçiren genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım çağrısında bulundu.

SOKAKTA YAŞAMAYA BAŞLADI

Annesi Yadigar Demir'in, eşinden 3 yıl önce boşandığını ve yaklaşık 6 ay önce M.G. ile dini nikah yaptığını anlatan Demir, üvey babası ile arasındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce evi terk edip sokakta yaşamaya başladığını söyledi.

"TEDAVİ OLMAK İSTİYORUM"

Hastalığı dolayısıyla psikolojik sorunlar da yaşayan Serap Demir, bir an önce tedavi olup sağlığına kavuşmak istediğini belirterek, "Üvey babam beni evde istemiyor, aramızda şiddetli geçimsizlik vardı. Üvey baba korkusundan eve gidemiyordum. Uzun boylu olmam ve kadınsal hastalığımdan dolayı sürekli sorun yaşıyorum. Herkes benimle alay ediyor." dedi.

"BENİMLE ALAY EDİYORLAR"

Eve gitmediği süre boyunca 1,5 ay hastanelerde kaldığını anlatan Demir, "Yetkililerden tedavim için yardım istiyorum. İnsanlar uzun boylu ve çift cinsiyetli olduğum için benimle alay ediyor. Ailemin maddi durumu çok kötü. Evimizin kirasını ve masraflarını ödeyemiyoruz. Allah rızası için aileme ve bana yardım edilsin." ifadelerini kullandı.

Anne Yadigar Demir ise imam nikahlı evlendiği eşinin çocuklarını sevmediğini ve anlaşamadığını ifade ederek, "Eşim ile kızım Serap geçinemedi, birbirlerini sevemediler. Kızıma, sen otur o gitsin dedim ama kızım dinlemedi ve evi terk etti. Bu sorunlardan dolayı imam nikahlı eşimden de ayrıldım. Şimdi ortada kaldık, evimiz yok, gelirimiz yok, sadece engelli bir çocuğumun bakıcı aylığını alıyorum. 3'ü engelli 6 çocuğa bakıyorum çaresiz kaldım." ifadelerini kullandı.

Anne Demir, yetkilerden hem çocukları hem de kendi için yardım istediğini dile getirerek, "Allah rızası için kızlarımın tedavileri yaptırılsın." dedi.