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vermedi diye defalarca bıçaklandı

Kahramanmaraş’ta isteyen kişinin talebini geri çeviren genç, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 23:33 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 23:35
Sigara vermedi diye defalarca bıçaklandı

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Cumartesi Pazarı olarak bilinen caddede bulunan bir de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, internet kafede oyun oynayan Muhammed R.'den (22), 18 yaşındaki H.S. istedi. Sigara talebinin geri çevrilmesiyle çılgına dönen genç, yanında bulunan bıçakla Muhammet R.'yi defalarca bıçakladı. Aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Muhammed R., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Tıp Fakültesine sevk edilerek, tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan H.S.'nin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatılırken, hastanekaldırılanlan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Sigara vermedi diye defalarca bıçaklandı
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