- (özel haber) Sokak kedilerine 4 yıldır kilolarca et dağıtıyor

- Vefat eden arkadaşına verdiği 'Kedilerine ben bakacağım' sözünü yıllardır yerine getiriyor

- Odunpazarı'nda kasaplık yapan Kadir Şen:

- "Kedilere bakma işine başlayan ve hastalanıp vefat eden emekli astsubayımız Mahmut Çetin Yankı'ya 'Hastaneye yat, bu kedilerin bakımını ben üstleneceğim' demiştim"

- "Böbrek hastası olduğu için ömrü yetmeyen arkadaşıma ölmeden önce söz vermiştim"

- "Yaşadığım sürece bu hayvanlar aç kalmaz"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Eskişehir'de kasaplık yapan Kadir Şen, Odunpazarı ilçesinde bulunan onlarca sokak kedisini 4 yıldır aralıksız olarak her gün 5 kilo et ile besliyor.

Her akşam mesai bitimiyle beraber soluğu kedilerin yanında alan ve 5 kilo kanat ucu dağıtan Kasap Kadir Şen, hayvanların da artık kendisini tanıdığını ve sevdiğini söyledi. Sokak kedilerine bakmaya 4 yıl önce vefat eden bir emekli astsubaya verdiği söz sebebiyle başladığını dile getiren Şen, "Ben Odunpazarı'ndan gitmediğim sürece bu hayvanlar aç kalmaz" dedi.



"Ölmeden önce söz vermiştim"

Ömrünün sonuna kadar Odunpazarı'nda bulunan sokak kedilerine bakmak istediğini belirten Kasap Şen, "Bizim burada emekli astsubayımız Mahmut Çetin Yankı vardı. Emekli oldu, Odunpazarı'na geldi. Bu kedilere bakma işine o başlamıştı. Çetin ağabey rahatsızdı. Böbrek rahatsızlığı vardı. Sağlığında konuşmuştuk. 'Hastaneye yat. Bu kedilerin bakımını ben üstleneceğim' dedim. O zaman söz verdim. 'Tamam' dedi. Böbrek hastası olduğu için ömrü yetmedi. 16 Kasım 2014'te vefat etti. Ölmeden önce söz vermiştim. 'Senin kedilerinin hepsine ben bakacağım' dedim. Ömrüm yettiği kadar, bu kedilere bakmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.



"Kediler artık iyice bana alıştılar"

Sokak kedilerinin kendisine alıştığını ve tanıdığını aktaran Şen, "Bunlara günlük 5 kilo kanat ucu veriyorum. 35-40'a yakın kedi var. Bunlar bu şekilde doyuyor. Akşamdan akşama veriyoruz bunları. Bunlara günlük 5 kilo yetiyor. Kediler artık iyice bana alıştılar. Akşam saatinde karşıdan beni gördükleri zaman, sanki böyle çalar saat gibi sürekli hep geliyorlar. Seviyorlar beni. Geliyorlar, ayaklarıma dolanıyorlar. Bir şeyler bekliyorlar benden artık. Ben mahallede kediler için üstüme düşeni yapıyorum. Odunpazarı'nda kazanıyorum, Odunpazarı'nda elimden geldiği kadar kedilere bakıyorum. Herkese de elinden geldiği kadar kendi mahallesindeki kedi ve köpeklere bakmasını tavsiye ederim. Onların da bir canı var. Hiçbir şey yapamasalar bile bir su koysalar, o bile fayda eder" ifadelerini kullandı.



"Yaşadığım sürece bu hayvanlar aç kalmaz"

Bazı vatandaşların da sokak hayvanlarını beslemek için kendisine maddi destekte bulunduğunu aktaran Şen, şunları kaydetti:

"Bazıları bu hayvanlara pay verirken beni görüyor. 'Bugün de benden olsun' diyor. Paylara destek olanlar da var. Bazen karşı çıkanlar da oluyor. 'Verme' diyenler de oluyor. Sponsor olanlar da oluyor, 1 haftalık ücret ödeyenler oluyor. 'Benden olsun bu 1 haftalık pay parası' diye verenler oluyor. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Hiç olmadığı zaman ben kendiliğimden veriyorum. Hayvanlar kesinlikle her gün kanat 5 kilo kanat ucunu yiyorlar. Aç kalmıyorlar. Yaşadığım sürece bu hayvanlar aç kalmaz. Ben Odunpazarı'ndan gitmediğim sürece bu hayvanlar aç kalmaz. Benden sonra eğer bu konuda birini alıştırabilirsek, görevlendirebilirsek ne mutlu bana."