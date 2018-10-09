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Tartıştığı babası tarafından öldürüldü

MURAT ALHAN
MURAT ALHAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018
Tartıştığı babası tarafından öldürüldü
'da bir baba, iddiaya göre alkol ve bağımlısı olan oğlunu tartışma sırasında tabancayla vurarak öldürdü. Olay İlkadım ilçesinde yaşandı. İddiaya göre alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan Çağlar Yıldırım (25) önceki gece evde babası Nesim Yıldırım'la (56) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Yıldırım, silahla ateş ederek oğlunu öldürdü. Bir çok suçtan sabıka kaydı bulunan Çağlar Yıldırım'ın aile içinde sürekli huzursuzluk çıkardığı, anne ve babasını dövdüğü öne sürüldü. Gözaltına alınan Nesim Yıldırım'ın ifadesinde, "Ne yaptıysam alkol ve uyuşturucudan çoçuğumu kurtaramadım. Kendini de bizi de yaktı" dedi. Baba Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Tartıştığı babası tarafından öldürüldü
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