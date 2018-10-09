Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > TEM Otoyolu’nda 'rögar kapağı' kazası

Otoyolu’nda 'rögar kapağı'

Otoyolu Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda bir sürücünün yolda açılan rögar kapağına çarpması sonucu zincirleme meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, yaklaşık 1 milyon lira değerindeki lüks bir araçla toplam 3 otomobil hasar gördü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 09:07 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 09:11
TEM Otoyolu’nda 'rögar kapağı' kazası
Otoyolu Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda seyir halinde olan bir sürücü iddiaya göre yolda açılan rögar kapağına çarptı. Çarpma sonucu sürücünün idaresindeki aracın kontrolden çıkmasıyla 3 araç birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme da şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

1 milyon liralık lüks araç zarar gördü

Kaza sonrası araçlarından inen sürücüler, kazaya neyin neden olduğunu görünce şoke oldu. Rögar kapağının yerinden çıktığını gören sürücüler, kendi elleriyle kapağı kapattı. Yaklaşık 1 milyon lira değerindeki lüks aracın da karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TEM Otoyolu’nda 'rögar kapağı' kazası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN