Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Üzerine dolap kapağı düşen çocuk öldü

Üzerine dolap kapağı düşen çocuk öldü

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Üzerine dolap kapağı düşen çocuk öldü
'da üzerine elbise dolabının kapakları düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Merkez Meram ilçesi Hatıp Mahallesi Gürmenekşe Sokak'taki bir binanın giriş katındaki dairede yaşayan Mehmet ve Leyla Gövdetaşan çiftinin çocukları 'un üzerine, yatak odasında bulunan elbise dolabının kapakları düştü. Anne ve babası tarafından ağır yaralı halde kapakların altından çıkartılan Sare Nur, kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gövdetaşan ailesinin olayın yaşandığı daireye yaklaşık bir ay önce taşındığı öğrenildi. AA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Üzerine dolap kapağı düşen çocuk öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN