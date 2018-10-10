50 yıl sonra gelen ödülü bir an olsun yanından ayırmıyor
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Yılmaz Güney, Sadri Alışık, Zeki Müren ve Türkan Şoray gibi birçok ünlü ismin yer aldığı filmlerin set arkasındaki emekçisi Yusuf Özel, yıllar sonra gelen onur ödülüyle hayatında bir ilki yaşadı. Ödülünü elinden bir an olsun yanından ayırmayan Özel, başını sokacak iki gözlü bir ev istiyor.
Giriş Tarihi: 10.10.2018 10:47Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 11:28
Türk sinemasındaki kariyerine 1966 senesinde paspasçı olarak başlayan 68 yaşındaki Yusuf Özel, zamanla ışıkçılık, set amirliği, prodüksiyon amirliği, kamera asistanlığı, prodüksiyon sorumlusu gibi çeşitli görevlerde yer aldı.