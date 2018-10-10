Haberler Yaşam Haberleri 50 yıl sonra gelen ödülü bir an olsun yanından ayırmıyor

50 yıl sonra gelen ödülü bir an olsun yanından ayırmıyor Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Yılmaz Güney, Sadri Alışık, Zeki Müren ve Türkan Şoray gibi birçok ünlü ismin yer aldığı filmlerin set arkasındaki emekçisi Yusuf Özel, yıllar sonra gelen onur ödülüyle hayatında bir ilki yaşadı. Ödülünü elinden bir an olsun yanından ayırmayan Özel, başını sokacak iki gözlü bir ev istiyor.

İHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 10.10.2018 10:47 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 11:28