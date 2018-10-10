Akçıl’dan Midyat’ın rezaletine sert tepki

Hollywood yıldızı Kristanna Loken
'in doğum günü partisi, şarkıcı Sinan Akçıl
ile gazetecilere hakaret etmemesi için uyardığı oyuncu Sermiyan Midyat
'ın tartışmasına sahne oldu. Akçıl ve Midyat dün akşam Ziyade Fasıl'da açılış gecesine katıldı. Loken'ın doğum günü partisine gelen ikili, magazin muhabirlerinin içeri girmesi ile tartışmaya başladı. Kameralardan rahatsız olan Midyat, "Bunları kim içeri aldı, çabuk çıkarın" dedi. Gazetecilere yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Midyat'a, Akçıl müdahale etti. "Ekmeğinin peşindeki basın emekçilerine küfür edemezsin" diyen ve davetli olduklarına dikkat çeken Akçıl, beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Mekana alkollü gelen Midyat, başarılı popçuya hakaret etti. Ardından da terbiyesizlik yapmamasını isteyen Akçıl'a saldırmaya çalıştı. Görevlilerin araya girmesi ile ayrılan ikili, dışarı çıktı. Loken ise sosyal medya hesabında Akçıl ile fotoğrafını "Gerçek bir centilmensin. Teşekkür ederim. Tanrı seni korusun. Bu gece için eşim ve ben sana minnet borçluyuz" ifadeleriyle paylaştı. LOKEN ARADA KALDI
Kristanna
Loken'in olayın içinde kaldığını belirten Sinan Akçıl, şöyle konuştu: "Olaydan sonra Kristanna bana mesaj attı. 'Ailece sana minnettarız' dedi. Kadına şiddetin konuşulduğu ülkemizde hiç kimse bir kadının üzerine yürüyemez, burada böyle oturamazsın gibi laflar edemez. Türk Milleti'nin de benimle aynı düşüncede olduğunu düşünüyorum."