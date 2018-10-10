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AÖL ek ne zaman açıklanacak? 2018-2019 AÖL ek ve cevapları yayımlandı mı?

, den (AÖL) mezun olamayan adaylara son bir şans olarak ek sınav fırsatı tanımış ve geçtiğimiz günlerde ülkenin çeşitli yerlerinde sınav düzenlemişti. AÖL ek sınavına katılım gösteren binlerce öğrenci,sınavın ardından Açık lise ek nın açıklanma tarihini merak etmeye başladı. AÖL ek ve cevaplarının da henüz açıklanmaması öğrencilerin sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki, 2018 AÖL ek sınav sonuçları ne  zaman açıklanacak? , Açık lise sınav soruları ve cevaplarını ne zaman açıklayacak? İşte bazı bilgiler

Giriş Tarihi: 10.10.2018 16:58
AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018-2019 MEB AÖL Açık lise ek sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?

(), Açıköğretim Lisesi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini geçtiğimiz günlerde tamamlamıştı. Bu işlemlerin akabinde ise, AÖL'den mezun olamayan öğrencilere son bir fırsat olarak ek sınav hakkı tanınmıştı. AÖL ek sınavı 6 Ekim tarihinde ülkenin çeşitli bölgelerindeki sınav merkezlerinde gerçekleşti. Sınava katılım gösteren binlerce aday, 2018 AÖL ek ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Öte yandan, merak edilen bir diğer konu ise AÖL ve cevapları yayımlandı mı? sorusu olarak öne çıkmakta. Peki, MEB AÖL'e ilişkin hangi açıklamalarda bulundu? Sizler için derlediğimiz haberimizde AÖL ek sınav sonuçları ve sınav soruları ile cevapları konularına açıklık getirmeye çalıştık.

EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL Ek sınav sonuçları açıklanma tarihi konusunda MEB'den resmi bir açıklama paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl gerçekleşen ek sınav sonuçlarınını göz önüne alarak bir çıkarımda bulunabiliriz. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen ek sınav sonuçları sınavdan bir ay sonra açıklanmıştı.

Bu bağlamda, 6 Ekim tarihinde gerçekleşen AÖL ek sınav sonuçlarının en geç 8-9 Kasım tarihlerinde açıklanmasını öngörebiliriz.

AÖL EK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

AÖL ek sınavına ait soru ve cevaplar da henüz açıklanmadı.

Konuya ilişkin bir açıklama olduğu takdirde sabah.com.tr'den bulabilirsiniz.

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