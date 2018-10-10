- (Özel) Bakırköy'de gazeteci kadın feci kazada hayatını kaybetti

- Gazeteci kadına çarpan sürücü, ardından iki kişiye ve araçlara da çarptı



(Fotoğraflı)



Bakırköy'de bir aracın çarptığı gazeteci Aynur Meriç feci şekilde hayatını kaybetti. İki kişiye daha çarptıktan sonra durabilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bakırköy İncirli'de bir ara sokakta yaşandı. İddialara göre, 2 kızı ve 4 torunu olan Gazeteci Aynur Meriç (60), kentsel dönüşümde olan evini görmek için aracını inşaatın yanına park etti. Bu sırada sokağa aracıyla hızla giren 34 TP 5022 plakalı aracın sürücüsü E.E., aracının bagajından eşya alan Meriç'e çarptı. Görgü tanıklarının ifadesine göre iki kez Meriç'e çarpan E.E., aracının altına aldığı kadını birkaç metre sürükleyerek kaçmaya başladı. Kaçarken 2 kişiye ve araçlara da çarpan sürücü, birkaç metre ötede durdu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polise ve ambulans ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Meriç'in vücudunda kırıklar ve travmalar oluştu. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yoğun bakımda olan Meriç günler sonra hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Meriç'in cenazesi, sevenleri ve aile yakınlarının katıldığı cenaze töreni ile son yolcuğuna uğurlandı.

Olay günü Aynur Meriç'in yanında bulunan ve kazadan son anda kurtulan İhsan Biçer, aracın çok süratli olduğunu ifade ederek, "Arkadan son sürat bir araç geldi, yolundan gitmiyordu. Bize öldürme kastı varmış gibi son süratle geldi. Son anda direksiyonu sola kırarak Aynur Hanım'a çarptı. Kendi arabasıyla diğer arabası arasına sıkıştırdı Aynur Hanım'ı. Daha sonra aynı araç buradan gittikten sonra kamyona çarptı ve ileride 2 bayana daha çarptı. Ben canımı zor kurtardım, bir anda geriye fırladım. Son anda gördüm" dedi.



Aileden sürücünün şizofreni olduğu iddiası

Ablasının ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Doktor Suat Kayaalp ise, "Ablam arabasını bu şeritli yere çekmiş. Karşı sokaktan 90 veya daha hızlı süratle gelen birisi ablama vurdu" diye konuştu. Şüpheli E.E.'nin kırmızı reçeteli ilaç kullandığını, şizofreni olduğunu düşündüğünü söyleyen Kayaalp, "Bu insanların kontrol altında olması gerekiyor. İlacını almayı reddetmiş, 2018'de tekrar ilaç aldığını öğrendik. Ablam hastanede 4 gün kadar yoğun bakımda kaldı. 8 ayrı kırığı vardı ablamın. Burada hala ablamın kanı var yerde. Yakalandı tutuklandı şu anda. Mahkemede biz onu gördüğümüzde çok neşeli bir tavrı vardı. Bunlar çok tehlikeli insanlar. Hezeyanla masum insanlara saldırıyorlar. Burada ehliyet, ruhsat sahibi olan kişi aracı silah kullanır gibi kullanmış. Direkt üstüne sürüyor, onu yok etmek üzere geliyor. Bu kasten adam vurmaktır. Öldürme niyeti ile arabayı üzerine sürüp öldürme niyeti vardır burada" şeklinde konuştu.