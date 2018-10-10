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Başkentte kaçakçılık operasyonu

Başkentte düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 454 yazıcı toneri ile 8 bin 333 ele geçirildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 10:03
Başkentte kaçakçılık operasyonu

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda başlatılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından ekipler, Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yaşayan M.Ç'nin evinde faturasız ve belgesiz 454 yazıcı toneri ve kartuşu olduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.Ç'yi gözaltına alırken, evdeki yazıcı tonerlerine ve kartuşlara el koydu.

Etimesgut ilçesinde değişik marka ve modellerde 2 bin 386 ürün ele geçiren ekipler, kaçak satış yapan M.V.M'yi gözaltına aldı.

Ekipler, Çankaya ilçesi Gökkuşağı Caddesi üzerinde İ.G.G'yi bir araç içerisine kolilerle kaçak lerini taşırken suçüstü yakaladı. Araçta yapılan aramada 5 bin 947 kaçak kozmetik ürünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

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Başkentte kaçakçılık operasyonu
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