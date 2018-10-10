"Boyum uzun olduğu için evden atıldım" diyen kız hakkında flaş gelişme

Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, aynı kurumun İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar ve Erzurum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Haluk İlhan'ın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Uçar, toplantıda yaptığı konuşmada, Serap Demir'in 2013 yılından beri Erzurum'daki üniversite ve devlet hastanelerine çeşitli hastalıklarından dolayı başvuruda bulunduğunu söyledi. Demir'e başvurduğu birimlerce tedavi olanağının sağlandığını vurgulayan Uçar, şu değerlendirmelerde bulundu:



