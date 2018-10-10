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'da satıcılarına şafak baskını

'da satıcılarına yönelik şafak vakti yapılan hava destekli operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 12:17
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik motorize timlerle operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese eş zamanlı gerçekleştirilen şafak baskınında koçbaşıyla kapılar kırılıp evlere girildi ve arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeklerin de katıldığı operasyon drone ile havadan görüntülendi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda 250 gram sentetik kannabinoid, 15 gram metamfetamin ve bir ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

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Bursa'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını
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