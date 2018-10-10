Bursa'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik motorize timlerle operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese eş zamanlı gerçekleştirilen şafak baskınında koçbaşıyla kapılar kırılıp evlere girildi ve arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeklerin de katıldığı operasyon drone ile havadan görüntülendi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda 250 gram sentetik kannabinoid, 15 gram metamfetamin ve bir ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.