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emniyette ifade verdi

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018
Deniz Akkaya emniyette ifade verdi
Ünlü manken , hakkında çıkan menajerini tehdit iddialarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ifade vermeye geldi. Akkaya'ya menajerinden şok suçlama gelmişti. Menajer Merih Yılmaz ünlü manken hakkında kendisini darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Dün öğlen saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne gelen Akkaya yaklaşık 4 saat kaldıktan sonra şubeden ayrıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularına ise, "Söyleyecek bir şey yok. Davete icabet ettik. Biz şikâyetçiyiz zaten" demekle yetindi.
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Deniz Akkaya emniyette ifade verdi
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