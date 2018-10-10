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'da taksinin bagajındaki yılanı itfaiye çıkardı

'da, bir taksinin bagajına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 20:33
Elazığ'da taksinin bagajındaki yılanı itfaiye çıkardı

'da, bir taksinin bagajına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Nailbey Mahallesi'nde taksicilik yapan bir kişi aracının bagajında yılan görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler yılanı yoğun uğraşlar sonucu bagajdan çıkarmayı başardı ancak yakalama aparatından bir anda kurtulan yılan uzaklaştı.

Öte yandan Keban ilçesine bağlı Üçağaç köyünde, 8 metre derinliğindeki kuyuda bir köpeğin mahsur kaldığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Halat yardımıyla kuyuya inen itfaiye ekibi, bitkin ve yaralı olduğu görülen köpeği kurtardı.

Yaralı köpek, tedavi için Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevine götürüldü.

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Elazığ'da taksinin bagajındaki yılanı itfaiye çıkardı
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