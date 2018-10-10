Eyüpsultan Belediyesi sezona kültür sanat çalıştayıyla merhaba diyor!

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce, 13 Ekim Cumartesi günü Caferpaşa Medresesi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Eyüpsultan 2018-2019 Kültür Sanat Çalıştayı'na kültür dünyasından birçok değerli isim katılacak.

Çalıştayda yer alan komisyonlarda Eyüpsultan'da yapılabilecek farklı çalışmalara odaklanılacak, fikirleri tartışılacak. Birçok yeni nitelikli çalışma için belki başlangıç noktası olacak görüşler kültür ve sanat dünyasının değerli isimleriyle ele alınacak.

Eyüpsultan 2018-2019 Kültür Sanat Çalıştayı'nda Eyüpsultan'ın kültürel hayatıyla ilgili önemli konular konuşulacak. Kültür ve mekan ilişkisinden gelenekli sanatlara, tiyatrodan sinemaya, dil ve edebiyattan görsel sanatlara, şehir kimliğinden kamu yayımcılığına sekiz ayrı komisyonda Eyüpsultan'ın kültür sanat hayatına farklı perspektifler sunulacak.

ÇALIŞTAYDA KİMLER VAR?

Komisyonlarda kültür sanat dünyasından Savaş Çevik, Mehmet Lütfi Şen, Bedir Acar, Bünyamin Yılmaz, Fatih Bulut, Yasin Çetin, Samed Karagöz, Ubeydullah Sezikli, Mehmet Narlı, Aynur Can, İhsan Kabil, Faysal Soysal, Selim Sina Berk, Murat Özer, Muhammed Anbarlı, Süleyman Faruk Göncüoğlu, Abdurrahman Demirel, Celalettin Çelik, Alim Arlı gibi alanında uzman isimler yer alacak.

Gün boyu sürecek komisyonların ardından saat 17:00'da komisyon bilir kişilerinin konuşmacı olacağı "Komisyon Başkanlarının Sonuç Raporlarını Sunumu" panelinde, çalıştayda ortaya çıkan değerli görüşler dinleyicilerle paylaşılacak.

KAPANIŞ YANSIMALAR GRUBU'YLA

13 Ekim Cumartesi günü saat 10:30'da başlayacak çalıştay, saat 19:00'daki Yansımalar Grubu'nun müzik dinletisi ve akşam yemeği ile sona erecek.