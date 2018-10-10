Hırsızlar mahalleyi soydu

Japonya
'nın Kagoshima kentindeki Hirakawa Hayvanat Bahçesi
'nde yaşayan 5 yaşındaki Riku isimli erkek beyaz kaplan
, bakıcısı Akira Furusho'yu yaralayarak ölümüne neden oldu. Olayın ardından Riku sakinleştirilirken, yetkililer Furusho'nun temizlik yaptığı anda Riku'nun saldırısına uğradığını düşündükl
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Dereuzunyer Mahallesi'nde toplam 140 ev bulunuyor, 182 kişi de yaşıyor. Yaz aylarında mahalleli yaylaya çalışmaya gidiyordu. Mahalleli yaylada kestane hasadı yaparken mahallelerde görülmemiş bir olay yaşandı. 15 ev, cami ve muhtarlık ofisindeki değerli eşyaların tümü çalındı. Mahalle Muhtarı Hasan Fırtına, 1.5 ay önce muhtarlık bürosunda bulunan kameraların hırsızlar tarafından söküldüğünü dile getirerek "Durumu jandarma ekiplerine bildirdim. Ancak tekrar buraya güvenlik kamerası taktırmamıştım. Çünkü vatandaşlar yılın 6 ayı yaylada diğer 6 ayı da burada yaşıyor. Dönünce taktırmayı düşünüyordum" dedi. İki gün önce mahalleye indiğinde muhtarlık binasının yanındaki tuvaletin kapısının yerinde olmadığını fark ettiğini aktaran Fırtına, şunları söyledi: "Ödemiş'e gidecektim. Geçerken muhtarlığın yanındaki tuvalet kapısının yerinde olmadığını gördüm. Şüphelendim. Etrafa baktığımda bazı evlerin kapılarını kırılmış gördüm. Herkesin evini kontrol etmesi için hemen yaylada yaşayanlara haber gönderdim. Durumu jandarmaya bildirdim. Benim evin de bulunduğu 15 evin kapıları kırılarak içeri girilmiş, birçok eşya alınmış. Hatta camideki avizelerin bile çalındığını tespit ettik. Köyün boş olmasını fırsat bilerek bir şey bırakmamışlar. Çamaşır makinesi, buzdolabı, soba, fırın, ocak... Komple evleri soymuşlar. Bazı evlerin kapıları işaretlemişler." Mahalle sakinlerinden Hulusi Avcı ise ilk kez böyle bir hırsızlık olayıyla karşılaştıklarını belirterek "Yaylaya çıktığımız için fazla değerli bir eşya bırakmadık. Yoklamadıkları ev kalmamış gibi. Tuvalet kapısından caminin avizesine kadar ne buldularsa götürmüşler" diye konuştu. Hırsızların yakalanması için çalışmalar sürüyor. AAerini açıkladı. Bengal kaplanının bir başka çeşidi olan beyaz kaplanların 1950'lerde keşfedildi.