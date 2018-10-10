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'de 67 düzensiz yakalandı

'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 67 düzensiz yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 06:54 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 06:55
İzmir'de 67 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, Dalyan Mahallesi'nde durumlarından şüphelendikleri bir otomobil ve iki hafif ticari aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan incelemelerde, Suriye, Irak ve Afganistan uyruklu 67 bulunduğu belirlendi.

Yasa dışı geçişe aracılık ettiği öne sürülen H.K, F.B, V.A. ve U.B. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen bu kişilerden, Suriye uyruklu H.K. ile F.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. U.B. ve V.A. ise serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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İzmir'de 67 düzensiz göçmen yakalandı
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