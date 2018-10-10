- Kendi hırsızını kendi yakaladı

- Çalınan otomobilini kovalamacayla yakalayarak polise teslim etti

- Konya'da kafede otururken masa üzerindeki kontağı el çabukluğuyla alan şüphelinin çaldığı otomobilini arkadaşı ile ararken buldu, şüpheliyi polise teslim etti



(Fotoğraflı)

Konya'da bir kişinin otomobili, kafede oturduğu sırada masa üzerine bıraktığı arabasının kontağını el çabukluğuyla alan şüpheli tarafından çalındı. Otomobil sahibi kafeden kalktığında otomobilin çalındığı fark ederken, arkadaşının otomobili ile çevreyi kontrol için gezdikleri sırada otomobilini görünce kovalamacayla şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Aladdin Bulvarı'nda bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet G., akşam saatlerinde 10 YT 705 plakalı otomobili ile Alaaddin Bulvarı'nda bulunan bir kafeye gitti. Kafede bir süre oturan araç sahibi Mehmet G. arkadaşlarıyla birlikte resim yapmaya başladı. Yaklaşık 2 saat kafede oturduktan sonra arkadaşlarıyla dışarıya çıkan araç sahibi kontağını ve aracını park ettiği yerde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Mehmet G. kafede yanlarına gelen zaman zaman kafeye gelen şüphelendikleri bir kişinin eşkal bilgilerini de polise verdi.



Aracını çalan kişiyi kovalamaca ile yakalayarak polise teslim etti

Mehmet G., polis merkezine ifade verdikten sonra arkadaşının aracı ile şüphelendikleri şahsın Karatay ilçesindeki gidebileceği adresleri kontrol etmek için gezmeye başladı. Bu sırada Fetih Caddesi üzerinde kendi otomobilin seyir halindeyken gören Mehmet G., arkadaşıyla birlikte takibe başladı. Şüpheli şahıs da takip edildiğini fark edince kaçmaya başlarken, kovalamaca yaşandı. İkili arasında yaşanan kovalamaca Fetih Caddesi, Aladdin Kap Caddesi ve Kışla Önü Sokak üzerinden Mevlana Kültür Merkezi otoparkına kadar devam etti. Şüphelinin otoparktaki kaldırıma takılan otomobili stop ettirmesi üzerine Mehmet G. ve arkadaşları araçlarından inerek şüpheliyi kaçmadan yakaladı. Etkisiz hale getirilen şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelinin M.T.Ö. (17) olduğu belirlendi. Şüpheli M.T.Ö. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada ifadesi alınan M.T.Ö'nün çaldığı otomobil ile bir iş yerinden sigara ve bir miktar bozuk para çaldığını söylediği de öğrenildi.



"Gidebileceği yerleri tahmin ederek aracımı bulduk"

Araç sahibi Mehmet G., kafede oturduklarını, çıktıklarında arabayı bulamadıklarını anlatarak, "Anahtarı kafede mi düşürdüm diye arkadaşlar kafeye baktılar anahtar yok. Ben de o sırada arabaya doğru yürüdüm araba da yok. Polisi aradık. Daha sonra arkadaşımı aradım. Sonrasında arkadaşım ile arabayı 3 saatte bulduk. Gidebileceği yerleri tahmin ettik. Cadde üzerinde giderken peşine takıldık, sokak aralarında kaçmaya çalıştı. Buraya gelince kaldırıma takıldı ve yakaladık. Biz kafede resim yaparken anahtarı alıp gitmiş" şeklinde konuştu.