Kurtulmak için 28 saat yüzdü

İzmir'in Karaburun ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin su alıp batması sonucu, 35 kişiden 8'i hayatını kaybetti. Teknede olan diğer kişiler için Sahil Güvenlik ekipleri denizden, jandarma ve emniyet birimleri de karadan çalışma sürdürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, "İfade veren göçmen dışında 6 düzensiz göçmenin karada, 2 düzensiz göçmenin ise denizde olmak üzere toplam 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 25 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine halen devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.