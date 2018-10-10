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'de fuhuş operasyonu

polisi, öz kızına zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen anneyi gözaltına aldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 10:05
Mersin'de fuhuş operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda, bir annenin öz kızına fuhuş yaptırdığı bilgisini aldı. Bunun üzerine evi bir süre incelemeye alan ekipler, evden çıkan bir erkek şahsın, para karşılığında fuhuş yaptıklarını beyan etmesi üzerine adrese operasyon düzenledi.

ANNE, KIZI VE FUHUŞ YAPAN ERKEK YAKALANDI

Operasyonda, anne A.A., fuhuş yapan bir erkek şahıs ve fuhuş yapan kadın(kızı) yakalandı. Fuhuş yaptıkları öne sürülen erkek ve kadın şahıs emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemleri tamamlanarak 'fuhuş, fuhuşa yer ve imkan sağlamak' suçundan adliyeye sevk edilen anne A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Mersin'de fuhuş operasyonu
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