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Öldürülen çiftçinin karısı: Kuzeniyle ilişki yaşadım ama 'Git öldür' demedim

'nın Altınekin ilçesinde, çiftçi Ali Sarı'yı (37) pancar tarlasında tabancayla başından vurarak, öldüren amcasının oğlu İskender Sarı (48) ile cinayeti azmettirdiği öne sürülen Ali Sarı'nın eşi Zekiye Sarı'nın (32) 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Eşinin kendisini aldattığı iddiasında bulunan Zekiye Sarı, "İskender ile ilişki yaşadığım doğrudur; ancak ben İskender'e 'Git Ali'yi öldür' demedim" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 11:41 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 12:07
Öldürülen çiftçinin karısı: Kuzeniyle ilişki yaşadım ama 'Git öldür' demedim

Olay, 2 Kasım 2017 tarihinde, Altınekin'e bağlı Yenice Mahallesi Kalınyer mevkisindeki pancar tarlasında meydana geldi. İlçede çiftçilik yapan, 2 çocuk babası Ali Sarı, pancar sökmeye gittiği tarlasında, sabah saatlerinde işçiler tarafından başından tabancayla vurularak, öldürülmüş bulundu. Cinayet sonrası çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali Sarı'nın akrabası ile çevresindeki 70 kişinin ifadesine başvurdu. İfadesine başvurulanlardan Mükremin Sarı (24), tarlada ölü bulunan Ali Sarı'nın amcasının oğlu İskender Sarı'ya daha önce tabanca verdiğini ileri sürdü. Jandarma, durumdan şüphelenip, 3 çocuk babası, çiftçi İskender Sarı'yı gözaltına aldı.

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Öldürülen çiftçinin karısı: Kuzeniyle ilişki yaşadım ama 'Git öldür' demedim
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