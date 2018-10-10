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Önce kızlarını sonra böbreklerini verdiler

Kayınvalide Meliha Arkun, 23 yıllık damadı Birol Bütün’e, kayınpeder İlhan Tarcan ise 12 yıllık damadı Bekir Nizel’e böbreklerini vererek sağlıklarına kavuşmalarını sağladı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018
Önce kızlarını sonra böbreklerini verdiler
'de, böbrek yetmezliği teşhisi konulan damatlar, kayınpeder ve kayınvalideden nakledilen böbreklerle sağlıklarına kavuştu. Seferihisar'da yaşayan 48 yaşında emekli 2 çocuk babası Birol Bütün'e 10 yıl önce polikistik böbrek yetmezliği tanısı kondu. Çiğdem Bütün, eşine böbreğini vermek için gönüllü oldu ancak kan grubu uymadığından bu gerçekleşemedi. Kadavradan böbrek nakli olmayı bekleyen damadın imdadına 23 yıllık kayınvalidesi Meliha Arkun (63) yetişti. Arkun, yapılan ameliyatla damadına böbreğini vererek sağlığına kavuşmasını sağladı. Bekir Nizel'e de sık sık tuvalete çıkma şikâyetiyle gittiği hastanede 2 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Nakil olmak için İzmir Kent Hastanesi'ne başvuran 41 yaşındaki 2 çocuk babası Nizel'e önce annesi Gülperi Nizel böbreğini vermek istedi. Kalp rahatsızlıkları nedeniyle oğluna böbreğini veremeyen anne Nizel yerine, 12 yıllık kayınpederi 68 yaşındaki İlhan Tarcan, damadına böbreğini vererek ikinci bir hayat armağan etti.
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Önce kızlarını sonra böbreklerini verdiler
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