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Operasyonla yakalanan çetesinin ifadesi herkesi şaşırttı

'de özel apartlarla girdikleri evlerden lık yapıp, daha sonra da evi toplayıp çıkan çete operasyonla yakalandı. Çete üyeleri emniyetteki ifadelerinde, yükselen doların kendilerini de vurduğunu, hiçbir evden dolar bulamadıklarını söylediği ifade edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 15:45 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 15:55
Operasyonla yakalanan hırsız çetesinin ifadesi herkesi şaşırttı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan 'ne gelen ve kayıtlarda aranması bulunan bir araba tespit edildi. Aracın takip edilmesinin ardından araçtaki şahısların Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan boş evlere girerek lık yapmaya çalıştığı fark edildi. Durum üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şahısları fiziki takibe aldı.

ÖZEL APARATLA GİRDİKLERİ EVİ TEMİZLEYİP ÇIKIYORLAR

Fiziki ve teknik takibin sonucunda otoyolu Körfez mevkisinde düzenlenen operasyonla şahıslar seyahat ettikleri araçla yakalandı. Araç içerisinde bulunan 1'i erkek ve 6 kadın gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette yapılan incelemelerde şahısların akrabalık ilişkileri bulunan E.S. (32), Y.G. (23), Y.S. (28), Ö.B. (17), Ş.G. (33), D.B. (21) ve R.S. (28) olduğu belirlendi. Şahısların aracında ve üstlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet kapı açma aparatı, 3 altın kolye ve 10 çift küpe ele geçirildi. Ayrıca şahısların soyacakları evleri rastgele seçtiği, içeride birinin olup olmadığını öğrenmek için zili çaldığı belirtildi. Kapının dilini kendi yaptıkları özel aparatla düşüren hırsızların, evden çıkarken her yeri topladığı da belirlendi.

BİRÇOK SUÇ KAYDI BULUNAN ÇETE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.S.'nin 15 evden hırsızlık kaydı, Y.G.'nin 14 evden hırsızlık kaydı, Y.S.'nin 18 evden hırsızlık kaydı ile Ö.B.'nin 7 suç kaydı, Ş.G.'nin 25 suç kaydı, R.S.'nin 11 suç kaydı ve D.B.'nin 23 evden hırsızlık ve farklı suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

DOLARIN YÜKSELMESİ HIRSIZLARI DA ETKİLEDİ

Öte yandan şahısların emniyette verdikleri ifadeler ise ekipleri bile şaşırttı. Şahıslar yapılan soruşturma sırasında verdikleri ifadelerde, doların yükselmesinin kendilerini vurduğunu, hiçbir evden dolar bulamadıklarını ve işlerin kötü olduğunu söylediği kaydedildi.

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Operasyonla yakalanan hırsız çetesinin ifadesi herkesi şaşırttı
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