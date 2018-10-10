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Otomobil takla attı: 4 yaralı

'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik sında 4 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 14:25
Otomobil takla attı: 4 yaralı

, -Gaziantep otoyolunun 24. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhittin K.'nin kullandığı 34 BN 9090 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan Ebrar, Mustafa ve Melek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil takla attı: 4 yaralı
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