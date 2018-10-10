Park halindeki araçtan 51 kilo uyuşturucu çıktı!

Van Emniyet Müdürlüğü'nce haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

PARK HALİNDEKİ ARAÇ ARANDI

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Edremit'te park halinde bulunan bir araç şüphe üzerine arandı. Araçta Narkotik Madde Arama Köpeği Zeyna ile birlikte yapılan detaylı aramada, 100 paket halinde toplam 51 kilo 420 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak O.H. ve H.İ. isimli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

MÜCADELEYE DEVAM

Van Emniyet Müdürlüğü, yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı açıklamada; "Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomil ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimi olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla bu mücadeleye devam edilecektir" dedi.