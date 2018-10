- (Özel) Hırsızlar yaşlı kadını eve hapsetti

- Pes dedirten olay: Yaşlı kadının eli ayağı olan aracının aküsü çalındı

- 70 yaşındaki kadının aracının aküsü çalındı



Tekirdağ'da yürümekte zorluk çeken yaşlı kadının tekerlekli sandalyesinin aküsü çalındı. Yaşlı kadın hırsızlara seslenerek, "Allah rızası için hiç olmazsa bu özürlü, rahatsız olan insanların mallarını ellemeyin be evladım" dedi.

Olay Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Çitflikönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tek başına yaşayan 70 yaşındaki Nuriye Cengiz isimli kadının eli ayağı olan tekerlekli sandalyesinin aküleri çalındı. Sabah saatlerinde pazara gitmek için kulübeye kitlediği tekerlekli sandalyesinin motor kısmında bulunan akülerin olmadığını fark eden Nuriye Cengiz şaşkına döndü. Akülerinin çalınması sebebiyle pazara gidemeyen Cengiz aküsünü çalan kişi veya kişilere seslenerek, "Allah rızası için hiç olmazsa bu özürlü, rahatsız olan insanların mallarını ellemeyin" dedi.



"Baktım aküler yok. Ne yapayım ben şaşırdım"

Başından geçen olayı detaylı bir şekilde anlatan Nuriye Cengiz, "İki gün rahatsızdım hiç dışarı çıkmadım. Ondan sonra benim her salı burada pazara gitme mecburiyetim var. Dışarı çıktım, arabayı alacağım basıyorum düğmeye araba çalışmıyor. Dedim 'Allah Allah ne oldu, ben bunu doldurdum' dedim 'acaba doldurdum sandığında doldurmadı mı' diye düşündüm arabayı çıkarttım, bir motora bakayım dedim kapağı açtım, baktım aküler yok. Ne yapayım ben şaşırdım, kaldım. Karşıdaki bakkala gittim. Dedim 'bu arabanın bulunduğu bölgeyi alıyor mu?' diye sordum, 'yok, almıyor' dedi. Ne oldu dedi? 'Benim makinenin nesi var nesi yoksa çalındı' dedim. 'Almış götürmüşler' dedim. Eğer orada kamera kayıt aldıysa polise götüreyim kayıtları diye söyledim 'yok almıyor' dedi. Servisi aradım dedim 'durum böyle böyle benim arabanın akülerini çalmışlar bana akü lazım' dedim. Nuriye Hanım dedi 'biliyorsun durumları 4-6 hafta sürer bu akülerin gelmesi' dedi. O araba benim ayağım. Şurada 10 metre yürümem başka, onunla yürümek başka" ifadelerini kullandı.



"Bari benim gibi böyle darda olan insanları çalmayın"

Aracının eli ayağı olduğunu, o olmadan yürümenin zor olduğunu söyleyen kadın bir de aküsünü çalan kişilere seslendi. Cengiz, "Vallahi eğer Allah'tan korkuyorsanız, benim akülerinin artık bana geri gelmeyeceğini biliyorum, ama Allah rızası için hiç olmazsa bu özürlü, rahatsız olan insanların mallarını ellemeyin be evladım. Gerçi mal çalınmaz ama bari benim gibi böyle darda olan insanları çalmayın. Normal bir insanın arabasını çalsa, canı yanar ama yürüyerek işini halleder. Ama biz de o da yok, biz onu da yapamayız, biz eve bağlıyız, o arabalar bizim hayatlarımız, olmazsa ne yapacağız? Biz kaldık eve kapandık kaldık. Mesela ben yalnız yaşayan bir insanım. Benim kimsem yok ki 'şu alışverişimi yap getir' diyeyim. Hırsızlara ben bunu söylüyorum, 'Allah'tan korkun bu dünyanın altı var. İnansan da inanmasan da bu toprağın altında hesap var. Onu düşün orada bu akülerin şeyleri sizi kurtarmayacak' hırsızlara diyeceğim bu kadar. Ama onlar onu düşünse zaten yapmazlar ne diyeyim Allah ıslah etsin" diyerek sitemini dile getirdi.