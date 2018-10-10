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Pilavcıda dehşet!

’da bir kadın pilavcıda oturan zabıtaya yaklaştı ve "Bu da benden sana hediye olsun" diyerek tabancayla omzundan vurdu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 17:17 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 17:22
Pilavcıda dehşet!

Olay, Mudanya'da sahilde bulunan bir pilavcıda meydana geldi. Arkadaşlarıyla pilavcıda oturan zabıta memuresi G.Y.'nin arkasından gelen şüpheli kadın A.Ö., "Bu da benden sana hediye olsun" dedikten sonra tabancaya bir el ateş ederek G.Y.'i omzundan vurdu.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kafede bulunan vatandaşlar hemen 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'kaldırılanlan G.Y.'nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, şüpheli A.Ö. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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Pilavcıda dehşet!
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