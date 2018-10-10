‘Pilotlar gerekli müdahaleyi yapamadı’

İran
'da geçen 11 Mart'ta düşen ve iş kadını Mina Başaran
ile birlikte 11 kadının öldüğü Türk jeti kazasına ilişkin ön rapor yayımlandı. İran sivil havacılık otoritesi tarafından hazırlanan 50 sayfalık raporda uçağın düşüşüne etki eden faktörler maddeler halinde sıralandı. Buna göre; kalkıştan 1 saat sonra uçaktaki üç hız göstergesinden birinde arıza meydana geldi. Kaptan pilot Beril Gebeş, gaz kollarını çekerek uçağın hızını düşürmeye çalıştı. Bu nedenle uçak bir süre sonra havada tutunamayarak (stall) hızla düşmeye başladı. Raporda, uçağın bu durumdan kurtulmak için yeterli irtifaya sahip olmasına rağmen pilotların yeterli müdahaleyi yapamadığı da vurgulandı.