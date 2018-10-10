Safer ayı ne zaman başlayacak? 2018 Safer ayı ibadetleri nelerdir?

Safer ayı, İslam dünyasında en fazla sıkıntının yaşandığı ay olarak bilinmektedir. Hicri takvime göre Muharrem ayının ardından yılın ikinci ayı olan Safer ayının başlangıç tarihi en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Safer ayı içinde yapılacak ibadetleri merak eden yurttaşlar, safer ayında hangi ibadetler yapılır? sorusuna da yanıt arıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde safer ayında hangi ibadetlerin yapılacağını belirtirken safer ayı başlangıç tarihini de yazdık.

SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018 yılı Safer 10 Ekim 2018 Çarşamba günü başlayıp 9 Kasım 2018 Cuma günü sona erecek.

SAFER AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü'z-Zevaid, III/63)

SAFER AYI UĞURSUZLUK AYI MIDIR?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur.

Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

Efendimize safer ayının son çarşambasından sorulunca buyurdular ki: "Mevla Teala Firavun ve kavmini o gün cezalandırmıştır. ve suda boğmuştur. Ad ve Semud kavmini de yine o gün helak etmiştir." diye buyurdu. İbni Abbasın rivayetine göre: Hangi bir millete azap gelirse mutlaka çarşamba günü gelmiştir. Ve dağlar yaratıldığı için çok ağırlık konmuştur. Yalnız senenin içinde bir çarşamba vardır o da senenin bütün günlerinin içinde en çetin en sıkıntılı geçen günü Safer ayının son çarşamba günüdür.

Ferududdin-i Nakşibendi hz. buyuruyor ki: Gökten" üçyüz yirmi bin" senelik bela Safer ayının son çarşamba gecesi yağıyor.