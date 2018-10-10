Salasını ölmeden önce kendi okudu

Trabzon
'un Araklı ilçesinde 4 çocuk babası Şeref Güven
(58), Kaymaklı Merkez Camisi'nde gönüllü müezzinlik yaparak sala okuyordu. Güven, 1.5 ay önce okuduğu salayı kayda aldı, ölümü halinde cami hoparlöründen yayınlanmasını vasiyet etti. Güven, önceki hafta geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Vasiyeti üzerine Güven'in kendi sesinden salası önceki gün cami hoparlöründen yayımlandı. Güven önceki gün öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Kaymaklı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Güven'in oğlu Gürol Güven, "Sesi çok güzel olduğu için, köylüler tarafından cumalarda ezan okutulurdu. Salaları babamın vermesi istenirdi. Öldüğünde kendi salasının da kendi sesinden olmasını istemişti. Bundan sonra da camide ezan ya da salaların ara ara babamın sesinden okunmasını istediler, biz de onun anısını bu şekilde yaşatacağız" dedi. Caminin imamı Murat Gençtürk
ise "Kendisinin sesi çok güzeldi, salaları, ezanları okuyordu. Cemaatimiz de bundan memnun olurdu" diye konuştu. DHA