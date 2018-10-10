- Sokak ortasında bıçaklı dehşet kamerada

- Yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavga kamerada

- Caddede başlayan tartışma iş yerinde bıçaklanmayla bitti



(Fotoğraflı)



İstanbul Küçükçekmece'de yabancı uyruklu iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Yaşanan kavga ve bıçaklanma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, saat 14.10 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta bulunan bir berber dükkanında tartışan yabancı uyruklu iki kişi, dışarıya çıkarak kavga etmeye başladı. İki kişiden biri bıçak çıkartırken diğeri ise pantolon kemeriyle kendini savunmaya çalıştı. Çıkan kavgada bıçak çeken genç, arkadaşı olduğu iddia edilen genci karın boşluğundan bıçakladı. Bıçaklanan şahıs çevredeki bir esnafa sığınırken, peşinden koşan diğer genç, bir kez daha bıçak sallayarak arkadaşını yaraladı. Bu esnada olaya müdahale eden esnaf, kapıyı kilitleyerek saldırganın içeriye girmesini engelledi. Daha sonra saldırgan genç arkadaşlarıyla beraber olay yerinden uzaklaştı.



Yaralı genç hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve çok sayıda polis ekibi geldi. Yaralı genç, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeye bindirilerek çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırgan şahsın dükkanı girmesini engelleyen esnaf Ali Turgut, "Birbirlerine bıçak ve kemerle vurdular. Biri diğerine birkaç defa bıçakla burdu. Bıçaklanan adam içeriye kaçtı. Dükkanın kapısını açarak içeriye aldım. Bıçaklayan kişiyi de dışarıya aldım. İçeri girmesine izin vermedim. İçeriye salsaydım genci burada öldürecekti. Defalarca bıçaklayacaktı. Şahıs beni de bıçaklayabilirdi ama o an onu düşünemiyorsun. Çünkü yaralı var. Yaralıyı öldürecekti içeride" diye konuştu.



Bıçaklama anı kamerada

Sokak ortasında yaşanan bıçaklı kavga güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki genç kavga ediyor. Şahıslardan bir tanesi elindeki bıçağı sallarken, bir diğeri ise kemerle kendisini korumaya çalışıyor. Bıçaklanan kişi, koşarak bir dükkana sığınıyor. Saldırgan da arkasından dükkana giriyor. Ancak dükkan sahibi dışarı çıkarttığı saldırganın ardından kapıyı kapatarak olayın büyümesini engelliyor.

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