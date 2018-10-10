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Son Dakika Haberi | yayınlandı! 2018 KPSS ortaöğretim sınav soruları ve cevapları

Geçtiğimiz hafta sonu sınava giren adaylar için beklenen son dakika duyurusu bugün geldi. ’nin resmi internet sitesi üzerinden ortaöğretim lise bir kısmı erişime açıldı. Bu gelişmelerin hemen ardından binlerce aday osym.gov.tr adresine akın etti. Doğru ve yanlışlarını kontrol etmek isteyen kişiler 2018 KPSS sınav soruları açıklanan kısmına bu başlık altından hemen ulaşabilecekler. ÖSYM ile KPSS ortaöğretim sınav soruları ve cevapları için hemen detayları inceleyin.

Giriş Tarihi: 10.10.2018 09:02 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 09:02
Son Dakika Haberi | KPSS sınav soruları yayınlandı! 2018 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav soruları ve cevapları

Bir milyonu aşkın adayın merakla beklediği son dakika açıklaması bugün geldi. 7 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen ortaöğretim ve cevapları ile ilgili duyuru yayımlandı. Doğru ve yanlışlarını kontrol etmek isteyen adaylar için KPSS ortaöğretim sınav soruları bir kısmı erişime açıldı. 'nin resmi internet sitesi üzerinden ve bu başlık altından KPSS sınav soruları erişebileceksiniz. İşte 2018 KPSS ortaöğretim lise sınav soruları!

KPSS SINAV SORULARI 2018 YAYINLANDI

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre KPSS sınav soruları bir kısmı yayınlandı. 2018 KPSS ortaöğretim sınav soruları bu başlık üzerinden hemen ulaşabilirsiniz. İşte detaylar!

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Son Dakika Haberi | KPSS sınav soruları yayınlandı! 2018 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav soruları ve cevapları
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