Sultangazi'de iş yeri sahibinin hırsızları kovaladığı anlar kamerada

Olay, 4 Ekim günü Sultangazi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultangazi'de bir iş yerine hırsızlar dadandı. Akşam saatlerinde iş yerinin önüne gelen hırsızlar önce keşif yaptı ardından da park halindeki kapalı kasa kamyonetin kapısını açmak için uğraştı. Kapıyı açan hırsızlar araçta bulunan malzemeleri alarak kendi araçlarına yükleyip kaçtı.





AYNI İŞ YERİNE 3 GÜN GİRMEYE ÇALIŞTILAR



Araçtan malzemeleri çalarak kaçan hırsızlar, ertesi gün saat 13.00 sıralarında yine aynı iş yerine gelerek kapısını açmaya uğraştı. Uzun süre uğraşan hırsızlar kapıyı açmakta zorlanınca, araçta bekleyen diğer arkadaşları aşağıya indi. Hırsızların aynı iş yerine 3 defa daha girmeye uğraştıkları tespit edildi.





SON DENEMELERİNDE BALTAYI TAŞA VURDULAR



Gündüz vakti dükkanın kapısını açmak için uzun süre uğraşan hırsızlar başarılı olamadı. Olay sırasında dükkanda bulunan iş yeri sahibi bir anda dışarıya fırlayarak hırsızları yakalamaya çalıştı. İş yerinin kapalı olduğunu ve kimsenin olmadığını düşünen hırsızlar ise neye uğradığını şaşırarak araçlarına binerek kayıplara karıştı.



HIRSIZLARIN KAÇMA ANI KAMERADA



Soymak için gittikleri dükkanda, bir anda karşılarında iş yeri sahibini görerek panik içerisinde kaçmaya çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Kaydedilen görüntülerde, hırsızların bir araçtan malzeme çaldığı sonrasında ise ertesi gün bir daha gelip kapıyı açmaya uğraştıkları sırada iş yeri sahibinin dışarı çıkarak hırsızları kovaladığı görülüyor.