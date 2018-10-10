‘Uzun boylu’ diye ailesi evden kovdu

Erzurum
'da yaşayan Akromegali hastası Serap Demir, boyunun 2 metre olmasından dolayı üvey babası tarafından evden kovuldu. Hastanede barınan Demir, yetkililerden yardım istiyor. Aslen Adıyamanlı olup Erzurum'da doğup büyüyen Serap Demir (24), yaşı ilerledikçe boyu sürekli uzamaya başladı. 24 yaşına geldiğinde boyu 2 metreye ulaşan Demir, üvey babası tarafından boyunun çok uzun olduğu ve hastalığının ilerlediği gerekçesiyle evden kovuldu. Öz babasının cezaevinde olması nedeniyle sokakta kalan genç kız, bazı geceleri ise hastanede kalıyor. Yetkililerden tek isteğinin bir ev olduğunu belirten Demir, "Hastane köşelerinde yaşamaktan sıkıldım. Ailem bana sahip çıkmıyor, gidecek bir yerim yok. Tek istediğim yaşayabileceğim bir evim olsun" şeklinde konuştu.