Uzun olduğu için evden kovulduğu iddia edilmişti! Anne konuştu...
Erzurum'da, uzun boyu ve hermafrodit hastalığı nedeniyle evden atıldığını iddia eden Serap Demir'in annesi konuştu. Anne Yadigar Demir imam nikahlı eşinin çocuklarını sevmediğini ve anlaşamadığını ifade ederek, "Eşim ile kızım Serap geçinemedi, birbirlerini sevemediler. Kızıma, sen otur o gitsin dedim ama kızım dinlemedi ve evi terk etti" dedi
Giriş Tarihi: 10.10.2018 09:13Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 09:30
Erzurum'da, 2 metre boyu ve hermafrodit hastalığı nedeniyle toplum içinde sıkıntı yaşayan Serap Demir, tedavi olup sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.